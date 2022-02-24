Премьер Украины создает оперативный экономический штаб - Подоляк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль создает оперативный экономический штаб, который будет заниматься отдельными вопросами в экономической сферы, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас премьер создает оперативный экономический штаб, который будет заниматься отдельными вопросами в экономической сферы" , – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Банковская система и энергетический сектор работают в штатном режиме, уточнил Подоляк.