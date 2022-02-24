Украина взяла в плен первых российских военных - Геращенко

Украина взяла в плен первых российских военных - Геращенко
Фото: Facebook

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает о взятии в плен российских военнопленных в зоне ООС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Первые российские военнопленные. Взяты в плен в зоне ООС. Будут в полной безопасности. Их жизни ничего не угрожает", — написал Геращенко в своем телеграм-канале.

Позже эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Военнослужащие 93-я ОМБр Холодный Яр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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