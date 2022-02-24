Украина взяла в плен первых российских военных - Геращенко
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает о взятии в плен российских военнопленных в зоне ООС, сообщает Интерфакс-Украина.
"Первые российские военнопленные. Взяты в плен в зоне ООС. Будут в полной безопасности. Их жизни ничего не угрожает", — написал Геращенко в своем телеграм-канале.
Позже эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Военнослужащие 93-я ОМБр Холодный Яр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.