ЕС требует от Путина немедленно прекратить войну с Украиной - заявление Борреля

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени ЕС выступил с заявлением, в котором призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить военные действия по отношению к Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз самым решительным образом осуждает неспровоцированное вторжение в Украину вооруженных сил Российской Федерации. Мы также осуждаем причастность Беларуси к этой агрессии против Украины и призываем ее соблюдать свои международные обязательства", - говорится в заявлении, текст которого распространен в четверг в Брюсселе.

"Мы требуем от президента Путина немедленно прекратить российские военные действия и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины. Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и все разрушения и человеческие жертвы, которые он повлечет. Она будет нести ответственность за свои действия", — подчеркивается в документе.

В ЕС констатировали, что военное нападение РФ на Украину — независимое и суверенное государство — является вопиющим нарушением международного права и основных принципов, на которых строится международный порядок, основанный на правилах.

"ЕС вместе с трансатлантическими партнерами и единомышленниками объединились в беспрецедентных усилиях по достижению дипломатического решения кризиса безопасности, вызванного Россией. Россия не ответила взаимностью на эти усилия и вместо этого в одностороннем порядке предпочла серьезную и преднамеренную эскалацию. ЕС с самого начала ясно дал понять на самом высоком политическом уровне, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты", - подчеркнул Боррель.

Он заверил, что ответ ЕС будет включать как секторальные, так и индивидуальные ограничительные меры, полностью согласованные с трансатлантическими партнерами и единомышленниками.

"Россия не должна сомневаться в том, что ЕС останется решительно единым, предпринимая следующие шаги в тесной координации с партнерами. ЕС призывает международное сообщество потребовать от России немедленного прекращения этой агрессии, угрожающей международному миру и безопасности в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.

ЕС также призвал РФ полностью соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся, равно как и обеспечить безопасность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.