Сеть заправочных станций OKKO ограничила продажу бензина

Заправки сети ОККО ограничили заправку до 20 литров на одно авто, заявили в компании, сообщает Новое время.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки — до 20 литров. То есть 20 литров — это максимум, который мы будем отпускать на одно авто" , — заявили в ОККО.

В компании попросились отнестись с пониманием, если транспорт специальных служб и служб критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Сеть АЗК ОККО (Концерн Галнафтогаз) входит в состав OKKO Group. Является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 425 автозаправочных комплексов.

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