Россия уже готова обсуждать "нейтральный статус Украины" – Кремль

Москва готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Президент (Путин) сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены.

Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал:

"Если руководство Украины готово об этом говорить".