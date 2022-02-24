Котировки еврооблигаций Украины упали

Котировки долларовых еврооблигаций Украины в результате военной агрессии России упали в четверг на 18,7−27,1% - до 39,6−43,8% от номинала, сообщает Новое время.

На 12:20 по Киеву доходность к погашению бумаг с погашением в 2024 года подскочила до 49,1−64,4%, в 2025 году — до 38,9%, в 2026 году — до 34,3%.

Ставки по более «длинным» бумагам выросли до: 2029 год — 23,75%, 2032 год — 22,3% и 2033 год — 21,5%.

Облигации в евро с погашением в 2026 котировались с доходностью 34,3%, в 2030 году — 20,3%.

Курс ВВП-варрантов рухнул в четверг на 17,9% - до 29,9% от номинала.

Регулятор украинского фондового рынка остановил обращение всех ценных бумаг. НБУ остановил работу валютного рынка, зафиксировал курс и ограничил снятие налички 100 тыс. грн в сутки.