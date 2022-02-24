НАТО заявило о перебрасывании дополнительных сил в восточную часть Альянса

Члены НАТО осудили новое вторжение России в Украину, призвали режим Кремля прекратить военные действия и заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса, сообщает Лига.net.

"Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", – сказано в сообщении.

В НАТО подчеркнули, что вместе с союзниками и партнерами приложили все усилия для налаживания диалога с Россией. Вторжение в Украину показало – "только Россия выбрала путь эскалации" .

Действия режима Кремля, подчеркивается в сообщении, "серьезная угроза евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия" .

В Альянсе заверили – продолжат принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников.