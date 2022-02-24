Песков: Россия предлагает Украине переговоры

В Кремле заявляют, что вооруженное нападение на Украину не преследует цель оккупировать страну. Об этом заявил в четверг, 24 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо", – сказал он.

Отвечая на вопрос, касающийся того, возможна ли замена руководства Украины, Песков сказал:

"Остальное – это будет вопрос выбора украинского народа".

Также Песков заявил, что целью нападения является демилитаризация Украины.

"Это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран", – сказал он.

При этом Песков заявил, что РФ готова общаться с руководством Украины, если те готовы говорить по поставленным российской стороной вопросам.