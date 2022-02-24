Российская газета решила выйти на украинском языке

Российская "Новая газета" сделает выпуск на украинском языке в знак протеста против войны с Украиной, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал главный редактор издания, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в видеообращении.

"Мы утром все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем и стыд. В руках главнокомандующий крутит, как брелок от дорогой машины, "ядерную кнопку". Следующий шаг – ядерный залп? А как иначе истолковать слова Владимира Путина об оружии возмездия?" — сказал он.

По словам Муратова, редакция никогда не признает Украину врагом.