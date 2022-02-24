Генштаб: РФ нанесла свыше 30 ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры

Россия нанесла свыше 30 ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины по состоянию на 13.00, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора нанесено свыше 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", реактивными системами залпового огня, авиацией и артиллерией по гражданской и военной инфраструктуре Украины.

Отмечается, что противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечения украинской границы по направлениям Армянск-Херсон, Чаплынка-Каховка.

По информации Генштаба работа диверсионно-разведывательных групп фиксируется в Бессарабском операционном районе и в Черноморской операционной зоне Украины.

Сообщается, что группировки Объединенных Сил Украины перешли к проведению оборонной операции.

Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои на всех направлениях продвижения противника.