"Укрзализныця": маршруты некоторых поездов меняются

Маршруты и расписание некоторых поездов претерпели изменения, граждан просят следить за обновлением информации﻿. Об этом, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

Так, "УЗ" назначает дополнительный рейс №713 из Киева в Винницу в 14:25. Билеты в продаже с 12:30.

Из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд №113/114/141/142 из Бахмута во Львов и №732 Запорожье-Киев.

Скоростной экспресс №722 Харьков-Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, возможны опоздания — следует следить за официальными объявлениями на вокзалах.

В целях безопасности пассажиров поезд №45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно, посадки по станциям Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не будет.

"Укрзалізниця" также добавляет вагоны в поезд №769 Киев-Каменец-Подольский. Билеты уже в продаже.

Также будет добавлен дополнительный вечерний рейс поезда Киев-Львов. Граждан просят следить за обновлением информации.