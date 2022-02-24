Резников: Украина успешно сражается с агрессором

В настоящее время Украина успешно противостоит войскам Российской Федерации, вторгшимся сегодня в Украину﻿. Об этом, ссылаясь на видеообращение министра обороны Алексея Резникова к украинцам, сообщает Деловая столица.

"Украина бьется, и бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию. На востоке наступление мы сдержали, враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков. Горжусь защитниками. Держим оборону на всех направлениях!" — отметил он.

По данным МВД, российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.