В ОП заявили о дефиците топлива на АЗС

Кроме предприятий, подвергшихся прямому нападению вооруженных сил РФ, все остальное работает в режиме чрезвычайной ситуации, сообщает Корреспондент.

Энергетический и банковский секторы в Украине работают в штатном режиме, однако на заправках есть дефицит топлива. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Относительно топлива на заправках - спекулятивный высокий спрос, поэтому есть дефицит топлива. Теперь решается, как мы будем решать эти вопросы. То есть то, как и в каком количестве мы будем завозить топливо на автозаправки. Проблема с топливом небольшая есть", - сказал советник главы ОП .

По его словам, кроме предприятий, подвергшихся прямому нападению вооруженных сил РФ, все остальное работает в режиме чрезвычайной ситуации.

"Банковский сектор работает в штатном режиме, введены лимиты до 100 тыс. грн на снятие наличных. Несколько часов назад были частичные перебои с возможностью оплатить картой, это все локальные проявления кибератак, которые идут по нашим отраслям", - рассказал Подоляк .

Он отметил, что в энергетике все работает.

"АЭС, ГЭС все работают в штатном режиме, там, безусловно, усиленная охрана, но она уже была усилена в течение нескольких недель. Сегодня там выставлена ​​дополнительная охрана. У нас нет сегодня блэкаутов пока никаких. Так же, как я и говорил об интернете и мобильной связи. Все работает в штатном режиме с отдельными перегрузками, которые есть на отдельных направлениях – мы стараемся это все быстро устроить", - добавил советник .

По словам Подоляка, украинские порты сегодня закрыты военными.

"Дороги - большие магистрали работают в штатном режиме, есть некоторая перегрузка в западном направлени, - рассказал он .

Напомним, на границах Украины с Польшей и Венгрией скопились сотни авто.