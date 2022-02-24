МВД Польши: открываются пункты приема беженцев у границы с Украиной

На Люблинщине и Подкарпатье, что рядом с польско-украинской границей, будет восемь пунктов приема беженцев из Украины﻿. Об этом, ссылаясь на заявление заместителя главы МВД республики Павла Шефернакера, сообщает Деловая столица.

"В ближайшие часы будут созданы пункты приема в Люблинском воеводстве и в Подкарпатском воеводстве, на польско-украинской границе" , — сказал заместитель главы МВД.

По его словам, их готовили с самого утра по решению министра внутренних дел Мариуша Каминского.

Замминистра пояснил, что на первом этапе будет создано восемь таких пунктов. Они обеспечат питание, медицинскую помощь и информацию для беженцев.

Министр заверил, что польская Пограничная служба находится в полной готовности. Польская граница, очевидно, открыта, и в случае необходимости будет оказана помощь беженцам из Украины.