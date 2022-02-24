Подоляк: Одна из целей России – убрать высшее руководство Украины

Одна из целей России во время вторжения – убрать высшее руководство Украины, сообщает Слово и дело.

Об этом на брифинге заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

"Ключевое намерение России — убрать высшее руководство страны, создать максимальную панику и попытаться установить свою марионеточную власть", – заявил Подоляк.

Он также допустил, что могут быть попытки проникнуть в правительственный квартал в Киеве.

Подоляк также добавил, что Россия не реагирует на любые попытки выйти на переговоры:

"У нас были попытки выйти на переговоры с точки зрения, чтобы они объяснили, к чему эта эскалация, к чему провокации".