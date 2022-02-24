Интернет-провайдеры перешли на работу в режиме военного положения

Крупнейшие телекоммуникационные компании страны в первый день открытой войны с РФ объявили о том, что поддерживают работоспособность своих сетей и оборудования, сообщает UBR.

Утром 24 февраля 2022 года после открытой военной агрессии со стороны РФ появились сообщения о перебоях со связью в некоторых регионах Украины. В то же время крупнейшие телеком-операторы заявили, что их инфраструктура находится в работоспособном состоянии.

Команда "Киевстара" заверила, что делает все возможное, чтобы сеть продолжала работать в штатном режиме.

"Сеть выдерживает значительные нагрузки. Поэтому звонки могут происходить не с первого раза", – предупредил самый большой телеком-оператор Украины .

В Vodafone заявили, что распространяемая информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета не соответствует действительности.

"Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления", – подчеркнули в компании .

Vodafone обратил внимание на то, что могут возникнуть перебои со связью – это возможно из-за перегрузок сети. Поэтому оператор попросил совершать телефонные звонки и обмен сообщениями "в случае необходимости", а если нет возможности дозвониться, то можно послать SMS.

Сеть "Укртелекома" по состоянию на первую половину дня работала стабильно, обеспечивая как интернет, так и телефонную связь.

"Технические специалисты делают все возможное для поддержания критической инфраструктуры и ликвидации периодически возникающих повреждений. Поддержка клиентов работает", – заверил оператор .

Компания "Фринет" сообщила о переходе в режим работы в чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время все наши усилия направлены на поддержание работоспособности сети и обслуживание абонентов", – заявил интернет-провайдер .

"Воля" предупредила о возможных "небольших задержках в предоставлении некоторых услуг".