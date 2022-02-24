В Киеве ограничили работу красной ветки метро

В Киеве ограничили работу красной ветки метро
Фото: Facebook

В Киеве ограничили работу красной ветки метро: поезда не ходят от Шулявской до Академгородка, сообщает UBR.

Поезда метро курсируют от станции "Шулявская" до "Лесной". В КП объясняют это организационными причинами

На красной ветке киевского метро поезда не курсируют от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам, следует из сообщения КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская", – информирует пресс-служба метро.
В Киеве ограничили работу красной ветки метро: поезда не ходят от Шулявской до Академгородка - фото 1
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