В Киеве ограничили работу красной ветки метро: поезда не ходят от Шулявской до Академгородка, сообщает UBR.

Поезда метро курсируют от станции "Шулявская" до "Лесной". В КП объясняют это организационными причинами

На красной ветке киевского метро поезда не курсируют от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам, следует из сообщения КП "Киевский метрополитен" в Facebook.