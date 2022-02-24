В Киеве ограничили работу красной ветки метро
В Киеве ограничили работу красной ветки метро: поезда не ходят от Шулявской до Академгородка, сообщает UBR.
Поезда метро курсируют от станции "Шулявская" до "Лесной". В КП объясняют это организационными причинами
На красной ветке киевского метро поезда не курсируют от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам, следует из сообщения КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская", – информирует пресс-служба метро.