В Windows нашли неудаляемые файлы

В Windows обнаружили ошибку, из-за которой некоторые личные файлы пользователей нельзя удалить. Об этом сообщают авторы блога Call4Cloud, сообщает Лента.Ру.

Проблему нашли в операционных системах Windows 11 и Windows 10 версии 21H2. Энтузиасты выяснили, что ОС от Microsoft оставляет некоторые файлы пользователя даже после полного сброса системы. Обычно потребители прибегают к такому способу удаления данных в случае замены или продажи своего компьютера.

Специалисты обнаружили, что в случае подключения облачной службы One Drive и полного сброса системы Windows оставляет некоторые личные данные пользователей. После процесса удаления ОС сохраняет на диске каталог под названием Windows.old, в котором сохраняет приватные данные и настройки. Пользователи, которые не смогли стереть неудаляемые файлы, потребовали от Microsoft обратить внимание на эту проблему.

Ошибка возникает не у всех пользователей ОС от Microsoft. По словам специалистов, главным условием является использование сервиса One Drive. Эксперты уточняют, что потребители могут не знать об этой проблеме и в случае продажи или передачи своего компьютера случайно поделиться личными данными с третьими лицами.