Иран перенаправляет значительные объемы нефти с суши на танкеры, чтобы ускорить начало экспорта в том случае, если переговоры по возобновлению ядерной сделки 2015 завершатся успехом, сообщает Enkorr.

По данным аналитической компании Kpler, количество нефти на «припаркованных» танкерах подскочило на 30 млн барр. с начала декабря — до 103 млн барр.. Это увеличение связано с тем, что дипломаты в Вене активно работают над возобновлением ядерной сделки 2015 г., что позволило бы Ирану возобновить масштабный экспорт сырья.

Чтобы нарастить поставки свежедобытой нефти на мировые рынки, Исламской республике потребуется несколько месяцев. Продажу нефти, хранящейся в танкерах, она может начать сразу после ослабления санкций. Увеличение потоков может помочь сдержать цены на нефть, которые в этом году выросли более чем на 20% и превысили $100/барр..

"Дополнительные баррели, конечно, окажут некоторое понижательное давление на цены, — сказала Кэрол Нахле, главный исполнительный директор консалтинговой компании Crystol Energy. — [Однако] эффект от выпуска нефти из хранилищ незначителен по сравнению с потенциальным увеличением добычи», которое произойдет после того Иран, как перезапустит свои месторождения."

В течение нескольких месяцев после заключения сделки Иран может увеличить экспорт нефти примерно на 1 млн барр./сут., заявил на этой неделе генеральный директор Vitol Group Рассел Харди в интервью Bloomberg Television. Это поможет компенсировать дефицит других производителей ОПЕК+, многие из которых страдают от недостаточных инвестиций и перебоев в добыче.

В прошлом году нефтедобыча Ирана составила в среднем около 2,4 млн б/с, свидетельствуют данные Bloomberg. Почти вся эта нефть используется внутри страны.

По словам Имана Нассери, управляющего директора консалтинговой компании FGE по Ближнему Востоку, ежедневная добыча может достичь в Иране около 3,4 млн б/с в течение трех месяцев после возобновления сделки и полной мощности в 3,7 млн б/с в течение шести месяцев.

Около половины иранской нефти, хранящейся на танкерах, — это сырая нефть. Остальная часть — это конденсат, легкая нефть, которую качают с газовых месторождений, отмечается в отчете Kpler. По информации компании, увеличение объемов хранения в плавучих хранилищах произошло в основном за счет перемещения нефти с береговых резервуаров. В основном на нефтеналивном терминале на острове Харг в Персидском заливе.