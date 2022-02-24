УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов

УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов
Фото: Facebook

Россия ответит за начало войны против Украины. Помимо экономических санкций РФ понесет наказание и в спортивной сфере, сообщает Сегодня.

В пятницу состоится внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться геополитический кризис.

На конгрессе будет подтверждено решение отобрать у Санкт-Петербурга главный матч Лиги чемпионов, который намечен на 28 мая, сообщает AP.

УЕФА подтвердил, что заседание состоится в пятницу в 11:00 по Киеву.

"Учитывая развитие ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа, президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполнительного комитета… для оценки ситуации и принятия всех необходимых решений", – говорится в сообщении УЕФА.
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