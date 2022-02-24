Uber перестал работать в Украине, Bolt и Uklon доступны

Сервис компании Uber перестал работать в Украине из-за начавшегося сегодня утром российского вторжения, сообщает Интерфакс-Украина.

"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация" , — заявили в пресс-службе.

Сервисы по вызову такси Bolt и Uklon продолжают работать.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s объявила о закрытии своих заведений в Украине.