Беларусь приостановила поставки топлива в Украину

Беларусь остановила поставки топлива в Украину, сети АЗС не могут подвезти топливо на заправки из-за пробок, сообщает Новое время.

Беларусь остановила поставки топлива в Украину на фоне начала вторжения российских войск. Об этом в Facebook написал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Эту информацию подтвердил также коммерческий директор Укргаздобычи Сергей Федоренко.

Как пишет издание, топливо на АЗС есть, но спрос на него высокий. Сообщается, что у некоторых АЗС есть проблемы с доставкой горючего на заправки в восточных и южных областях Украины.

По словам директора по маркетингу сети БРСМ-Нафта Александра Мельничука, заправки компании работают в штатном режиме, запасов топлива хватит на 30 дней.

"Мы видим бешеный, максимально высокий спрос на горючее. Заправки могут высушить за день. Очереди на заправках достигают 2−3 км из 300−400 машин практически по всей стране. Операторы даже не успевают нормально обслужить клиентов" , — отметил он.

По словам Куюна, из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, «выборка максимальная».

В штатном режиме продолжают работать сети АЗС ОККО и Укрнафта.

Как сообщалось, сеть заправок ОККО ограничила продажу топлива 20 литрами.

Около 5 утра 24 февраля по киевскому времени Владимир Путин в новом обращении объявил о проведении «специальной военной операции» в Украине. Одновременно РФ начала обстрелы украинских городов.

Известно об ракетных ударах российских войск в 17 областях Украины, наиболее интенсивные оборонительные бои украинские войска сейчас ведут в приграничных областях и зоне ООС.