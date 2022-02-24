Магазины сети "Ашан" меняют график и закрываются
Одни просто меняют графики в работе, а другие полностью закрываются, сообщает Сегодня.
Магазины сети "Ашан" изменили график работы, некоторые из них полностью закрыты.
Да, супермаркеты в четверг, 24 февраля, работают до 18 часов в:
- Киеве;
- Житомир;
- Одессе;
- Днепре;
- Кривом Роге.
Во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменены.
Где магазины совсем закрыты?
Не работают 24 февраля столичные: Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).
"График работы будет зависеть от конкретной ситуации в каждом городе. Главное для нас – безопасность наших клиентов и сотрудников", — отметили в компании.