Магазины сети "Ашан" меняют график и закрываются

Одни просто меняют графики в работе, а другие полностью закрываются, сообщает Сегодня.

Магазины сети "Ашан" изменили график работы, некоторые из них полностью закрыты.

Да, супермаркеты в четверг, 24 февраля, работают до 18 часов в:

Киеве;

Житомир;

Одессе;

Днепре;

Кривом Роге.

Во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменены.

Где магазины совсем закрыты?

Не работают 24 февраля столичные: Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).