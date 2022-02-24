ЕС готов предоставить убежище всем беженцам из Украины - Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза принять неограниченное количество беженцев из Украины и предоставить любую гуманитарную помощь, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы также готовы предоставить убежище всем беженцам, мы готовы предоставить всю гуманитарную помощь немедленно, какая будет нужна, в дополнение к макрофинансовой помощи Украине в размере более 1 млрд евро. Мы не знаем, сколько будет беженцев, но мы полностью готовы их принять", — сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе в четверг.