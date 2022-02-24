В РФ обязали СМИ использовать информацию о войне только из "официальных источников"
Роскомнадзор обязал российские СМИ использовать информацию только из "официальных российских источников", освещая нападение России на Украину, сообщает УНИАН.
Роскомнадзор предупредил средства информации РФ, что освещая войну в Украине они обязаны использовать информацию, полученную только из "официальных российских источников".
Распространение "заведомо ложной информации" грозит редакциям штрафом на сумму до 5 миллионов рублей и блокировку таких новостей.