ГСЧС: самолет ВСУ разбился в Киевской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что в Киевской области упал военный самолет Вооруженных сил Украины – Ан-26, сообщает УНИАН.

"Между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находилось 14 человек) с последующим возгоранием. Количество погибших уточняется" , – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба МВД Украины заявила, что на территории нашей страны все службы МВД в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.