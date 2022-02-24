Сумская ОГА: Российские войска вторглись в Сумы
Российские военные и техника вторглись в Сумы, идут бои в Ахтырке. Оккупанты взяли под контроль участок трассы М02 Киев-Москва в пределах Сумской области, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
"Сейчас идут бои в городе Ахтырка, в Конотопе был бой, возле Сум, город Глухов прошли „транзитом“… Российские войска контролируют трассу от границы с РФ — трассу Киев-Москва — до Черниговской области, до Батурина точно", — сказал Живицкий.
Также, по его словам, сложная ситуация в городе Белополье, Бурынь и по другим населенным пунктам Сумской области.
"Вооруженные силы Украины дают отпор. Враг в случае получения серьезного ответа начинает отступать, есть погибшие и раненые со стороны страны-агрессора. По состоянию на сегодня техника и военные уже, по нашей информации, зашли в Сумы. Поэтому прошу всех принять меры по обеспечению собственной безопасности", — сообщил он.
По словам главы обладминистрации, предпринимаются все меры для надлежащего жизнеобеспечения области.
"К сожалению, есть повреждения на территории области — газопроводы, которые горят, и сейчас нет возможности у газовой службы выехать туда, так как мы боимся за здоровье людей", — добавил Живицкий.