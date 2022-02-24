Генштаб ВСУ: ведутся бои за Геническ, Скадовск и Чаплинку
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 14:00. Сообщается, что продолжаются бои за Геническ и Скадовск, а также поселок Чаплинка в Херсонской области.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Отмечается, что вооруженные силы Украины используют ударные беспилотники "Байрактар" в Черноморской операционной зоне.
В Генштабе сообщили о попытке прорыва границы в Житомирской области.
"На направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль", – говорится в сообщении.
Также Генштаб сообщает о сбитии российского вертолета КА-52 над Вышгородом (Киевская область) и остановке танкового наступления вблизи города Путивль (Сумская область).