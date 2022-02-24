В Броварах вводят комендантский час — горсовет
Пресс-секретарь Броварского городского головы Ирина Кулиш рассказала о ситуации в городе по состоянию на 15:00 24 февраля, сообщает Новое время.
"Началось все сегодня с пяти утра. Мы очень хорошо слышали выстрелы, взрывы. Обстрел был направлен на две воинские части, которые находятся вблизи Броваров. <...> Был в 13:00 еще один обстрел, который тоже был направлен на воинские части. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день, у нас семь погибших, 17 раненых, которые доставлены в нашу Броварскую больницу. В городе инфраструктура работает, повреждений нет. <...> Сейчас мы говорим о введении комендантского часа на территории Броварской МТГ. Аптеки работают, магазины частично", — отметила Кулиш.
Население города пока что не собираются эвакуировать, сообщили в горсовете.
"Больница наша обеспечена, развернуты новые хирургические кровати. Пока что справляемся", – добавила Кулиш.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российские войска в четверг, 24 февраля, нанесли удар по Броварам. По его словам, атаку совершили двумя крылатыми ракетами по военному объекту.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также сообщил, что зафиксировали два удара ракетами, предварительно – Калибр.