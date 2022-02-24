Государственный ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц, которая составляла 4-7%, сообщает Деловая столица.

Также в ПриватБанке сообщили, что его отделения работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Безналичные расчеты работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. Служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе.

Также известно, что срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

Временно остановлены покупки через "Оплату частями", временно ограничена отправка международных валютных переводов.

Сеть POS-терминалов банка работает. Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работают в режиме 24/7.