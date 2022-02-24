Навальный: Война развязана, чтобы прикрыть ограбление россиян

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что он - против войны России с Украиной, сообщает Deutsche Welle.

Такое мнение он высказал в четверг, 24 февраля, в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области РФ, где идет суд по еще одному делу против Навального.

"Считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики" , - отметил он.

По словам политика, война приведет к огромному количеству жертв, разрушенным судьбам и продолжению "линии на обнищание граждан России".