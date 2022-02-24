Появилось видео с диверсантом, захваченным у подбитого под Гостомелем вертолета

Обнародовано видео с первыми показаниями российского диверсанта, захваченного в плен возле подбитого под Гостомелем вертолета ВС РФ, сообщает Новое время.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, злоумышленник пытался выдать себя за гражданина Украины, однако при нем были обнаружены «записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам».

Во время допроса диверсант заявил на ломаном украинском языке, что является "выродком" из Житомирской области, якобы проживающим в Буче, и утверждал, что приехал "проверить свой дом".