Российские миллиардеры потеряли за сутки почти 40 млрд долларов

Российские миллиардеры потеряли за сутки 38,162 млрд долларов (по состоянию на 12:00 по Киеву) – больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что состояние Алекперова сократилось более чем на 5 млрд долларов.

Совладельцы "Новатека" Геннадий Тимченко, который 22 февраля попал под санкции Британии, и его бизнес-партнер Леонид Михельсон потеряли 3,9 млрд долл. (состояние сократилось до 19,8 млрд долл.) и 4 млрд долл. (до 23,6 млрд долл.) в соответствии.

Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, самый богатый из российских металлургов, потерял 3,5 млрд долл. - его состояние сократилось до $25,8 млрд.

Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,3 млрд, его состояние сократилось до 24,6 млрд дол.