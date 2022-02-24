"ArcelorMittal Кривой Рог" сократит производство до минимума и остановит шахты

Команда "ArcelorMittal Кривой Рог" работает над сокращением производства до технического минимума и остановит производство на шахтах.﻿ Об этом сообщила ArcelorMittal на своей странице в Twitter, сообщает Экономическая правда.

"ArcelorMittal глубоко обеспокоен событиями в Украине и их возможным влиянием на наших коллег в стране. Нашим приоритетом являются наши люди, и мы разработали планы, чтобы помочь им оставаться в безопасности", – отмечается в сообщении компании.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".