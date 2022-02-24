ДонОГА: снаряд попал в больницу Угледара, есть погибшие

Обстрелян город Угледар. Один из снарядов попал в больницу, в результате чего есть погибшие, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире телеканала "Рада".

"Бои идут вдоль линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. Танковые бои, танки зашли с российской границы — с Луганщины, в районе Мелового идет большая колонна танков. Сейчас этот напор сдерживают Вооруженные силы" , — отметил Кириленко.

Он добавил, что российские войска обстреляли микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Информации о жертвах пока нет.

Также был обстрелян город Угледар. В частности, оккупанты попали в районную больницу, есть жертвы и пострадавшие.