Мариупольский горсовет: обстрелян микрорайон Восточный, повреждены дома

В Мариуполе российские войска обстреляли микрорайон Восточный. В результате атаки повреждены дома, количество пострадавших уточняется, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

В частности, речь идет о повреждении многоквартирных домов и домов частного сектора. По состоянию на 14:30 в жилом фонде следующие повреждения:

улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбито стекло);

улица Олимпийская, 161 (выбито стекло);

улица Киевская, 16 (пробит газопровод);

ул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбиты стекла);

ул. Киевская, 1,3,11/1 (выбито стекло)

ул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома);

ул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбито стекло);

пров. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла);

ул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в дорогу);

ул. 9 Мая, 15 кв 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался);

пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод);

ул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру).

Коммунальные службы работают в стабильном режиме.