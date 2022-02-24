Российские корабли атаковали остров Змеиный в Черном море. Оккупанты вели огонь из ствольного корабельного оружия.﻿ Об этом, ссылаясь на Государственную пограничную службу, сообщает Новое время.

Пограничники и ВСУ держат оборону.

В настоящее время в районе острова находятся два корабля Черноморского флота РФ: Москва и Василий Быков.

Утром госпогранслужба сообщала, что к Змеиному подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали у от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.