Российские корабли атаковали остров Змеиный
Российские корабли атаковали остров Змеиный в Черном море. Оккупанты вели огонь из ствольного корабельного оружия. Об этом, ссылаясь на Государственную пограничную службу, сообщает Новое время.
Пограничники и ВСУ держат оборону.
В настоящее время в районе острова находятся два корабля Черноморского флота РФ: Москва и Василий Быков.
Утром госпогранслужба сообщала, что к Змеиному подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали у от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.