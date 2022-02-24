Курс по 40, очереди за едой и лекарствами: как реагировали киевляне на первый день войны

Корреспондент "Сегодня" пообщался с киевлянами, сообщает Сегодня.

Многие большие и небольшие магазины в левобережном спальном районе столицы "Осокорки" в четверг, 24 февраля, так и не открылись. В другие – выстроились очереди.

Корреспондент "Сегодня" поговорил с местными жителями, ожидавшими возможности зайти в магазины и аптеки.

Многие "обменки" не открылись

Из около десятка обменных пунктов валют, ежедневно работающих в районе улиц Гмыри, Чавдара и проспекта Григоренко, сегодня было открыто два. В один из них, выставивший курсы покупки и продажи доллара на уровне 29-31,5 грн, выстроилась очередь.

Больших сумм в кассе нет, работают только с тем, что приносят люди. Поэтому большие суммы купить или продать не выходит. Ждем, что кто-нибудь понесет валюту сдавать, может сторговаться по среднему курсу, — рассказали в очереди.

Вторая работающая обменка выставила курс доллара на уровне 28-34 гривни. Около нее очереди не было, но люди дежурили у входа, надеясь перехватить тех, кто будет нести валюту на продажу.

Обменник в Киеве

Обменник в Киеве

Обменник в Киеве

Обменник в Киеве

Нам также встретился обменник, где курс шокирует — 31-40 грн за доллар.

Обменник в Киеве

Заправки

Пробки с правого берега на левый образовались сегодня рано. Многие в 6 утра с тревожными чемоданами упаковывались в машины и отправлялись в сторону правого берега. Пробки рассосались только после 10 утра. На АЗС выстроились очереди.

На АЗС КЛО на Бажана в сторону центра в 12:00 уже не было бензинов 92, 95 и 95 евро. Продавали только премиальные виды топлива почти по 39 гривен за литр и газ. Очередь из машин была, но небольшая – по собственному опыту минут на 15-20. Гораздо большая очередь была на газовой заправке – к концу проспекта Григоренко. Там водители стояли 40-50 минут.

Магазины и аптеки

Большие очереди наблюдались в работающих сетевых магазинах. К примеру, в "Новусе", расположенном на улице Чавдар, хвост очереди извивался на улицу. Люди говорили, что стоят полчаса и еще не вошли. Супермаркет Metro на Григоренко оказался закрыт.

При этом в небольших магазинах формата "у дома" людей меньше, правда, там раскупили весь хлеб.

Нам сегодня хлеб не подвезли, а вчерашний раскупили через 15 минут после открытия. При этом консервы и молочка есть в наличии. Люди покупают, конечно, больше обычного, но очередей нет, – рассказали в одном из небольших магазинов.

Очередь в супермаркет

Многие стоят в аптеки. Усложнялось все тем, что у многих из них вместо двух трех работников было по одному.

Решила запастись рецептурными препаратами. Простояла больше часа, и один вид таблеток так и не купила. Пойду в другую аптеку. Провизор одна – потому так долго. Передо мной люди покупали стандартный набор – анальгетики, активированные угли и другие популярные таблетки, – говорит покупательница.

Очереди по несколько десятков человек стоят и в магазины, продающие фильтрованную питьевую воду. Люди наполняют все пустые емкости, которые есть в доме.

На всякий случай, пусть будет. Водопроводная вода у нас не лучшего качества, поэтому и запасаемся на пару дней вперед, – говорит женщина в очереди.

Но больше всего удивила небольшая очередь к одной из кофеен. Как говорится, война войной, а от любимого стакана капучино на обед киевляне отказаться так и не смогли.

Очередь в аптеку

Очередь в аптеку

Банкоматы и карты

В магазинах банковские карты принимались без ограничений, но люди все равно пытались снять наличные впрок.

Сходила в Эпицентр, там в банкомате "Привата" смогла снять 3000 грн – больше не разрешает суточный лимит. Надеюсь, пока везде рассчитываться картой, наличные деньги сняла на всякий случай. Еще хочу перевести деньги дочери, но не знаю ли работают денежные переводы, — говорит женщина в очереди.

Многие обменивались информацией, карты каких банков работают, которые сбоили в течение дня. В общем люди пытаются поддержать друг друга и успокоить начинающих паниковать. Это было хорошо заметно в момент пролета авиации над жилищным массивом, некоторые граждане попытались как можно быстрее укрыться в подъездах своих домов, а другие пытались перевести ситуацию в шутку.

В общем, киевляне сохраняют оптимизм и верят в то, что армия сможет защитить город.

Банки устанавливают ограничения

НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:

введено ограничение на снятие наличных в объеме 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;

в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат; запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;

ограничений на безналичные расчеты пока нет;

доступ к сейфовым ящикам сохраняется.

Ранее мы сообщали, что украинцы жалуются на перебои с банковскими операциями.

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