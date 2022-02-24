Кулеба призвал всех партнеров разорвать дипломатические отношения с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров разорвать дипломатические отношения с Россией, сообщает Новое время.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Я призываю всех наших партнеров сделать то же самое" , — написал он в своем Twitter.

Кулеба добавил, что таким конкретным шагом страны продемонстрируют, что поддерживают Украину и «категорически отвергают самый вопиющий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника. Во многих городах есть жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения в Украине. Украина также разорвала дипломатические отношения с Россией.