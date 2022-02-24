Очевидцы сняли удар ВС РФ по аэродрому в Мелитополе

Российские войска продолжают наносить удары по аэродрому в Мелитополе Запорожской области, который является одним из направлений наступления ВС РФ, сообщает Новое время.

Соответствующее видео одного из очевидцев 24 февраля опубликовал у себя в Twitter The Insider.

На нем видно, как по территории аэродрома, расположенному недалеко от жилых районов наносится мощный удар, в результате которого в небо взмывает огненный гриб.

Удары по аэропорту Мелитополя pic.twitter.com/W9MT7tlT5l — The Insider (@the_ins_ru) February 24, 2022

При этом обстрел стратегического объекта, судя по видео местных жителей, продолжается с ночи.