Очевидцы сняли удар ВС РФ по аэродрому в Мелитополе
Российские войска продолжают наносить удары по аэродрому в Мелитополе Запорожской области, который является одним из направлений наступления ВС РФ, сообщает Новое время.
Соответствующее видео одного из очевидцев 24 февраля опубликовал у себя в Twitter The Insider.
На нем видно, как по территории аэродрома, расположенному недалеко от жилых районов наносится мощный удар, в результате которого в небо взмывает огненный гриб.
При этом обстрел стратегического объекта, судя по видео местных жителей, продолжается с ночи.