"Укрзализныця" эвакуировала с востока более 7 тысяч человек
"Укрзализныця" с 13:00 эвакуировала более 7,6 тысячи человек из районов, близких к местам ведения боя, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Эвакуированы, в частности:
- из Мариуполя 1724 человек;
- из Попасной 362 человека;
- из Бахмута 280 человек;
- из Лисичанска 2534 человека;
- из Константиновки 1908 человек, в том числе на поезде "Интерсити" 712/711 из Константиновки эвакуировано 396 детей;
- из Авдеевки 228 человек;
- из Покровска 579 человек.