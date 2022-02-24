Мэр Геническа: российские войска вошли в город
Российские войска захватили город Геническ Херсонской области. Об этом пишет мэр Геническа Александр Тулупов, сообщает Укринформ.
"Да, правда (в городе русские войска – ред.). Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все окружили", — сказал он, добавив, что физическое влияние чиновники не испытали.
"Нам сказали, что мы должны обеспечивать жизнедеятельность города, района", – добавил мэр.
Российские войска ведут наступление в направлении Херсона и Мелитополя. Также была захвачена Каховская ГЭС.