Мэр Геническа: российские войска вошли в город

Российские войска захватили город Геническ Херсонской области﻿. Об этом пишет мэр Геническа Александр Тулупов, сообщает Укринформ.

"Да, правда (в городе русские войска – ред.). Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Все окружили" , — сказал он, добавив, что физическое влияние чиновники не испытали.

"Нам сказали, что мы должны обеспечивать жизнедеятельность города, района" , – добавил мэр.

Российские войска ведут наступление в направлении Херсона и Мелитополя. Также была захвачена Каховская ГЭС.