CNN: российские войска захватили аэропорт Гостомель

Российские десантники захватили аэропорт Антонов возле поселка Гостомель, который расположен в 25 километрах от Киева. Об этом заявил корреспондент CNN Мэттью Ченс, сообщает Новое время.

"Они позволили нам войти и находиться с ними, пока они удерживают периметр авиабазы, где рано утром вертолеты высадили войска, чтобы установить "воздушный мост" и позволить прибыть большему количеству [российских] войск" , — рассказал журналист с места событий.

Он добавил, что российские военные носят нарукавные повязки оранжевого и черного цветов — опознавательный знак, показывающий принадлежность к войскам РФ.

Опрошенный Ченсом командир оккупационного подразделения заявил, что российские военные ожидают контратаки ВСУ.