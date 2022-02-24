CNN: российские войска захватили аэропорт Гостомель
Российские десантники захватили аэропорт Антонов возле поселка Гостомель, который расположен в 25 километрах от Киева. Об этом заявил корреспондент CNN Мэттью Ченс, сообщает Новое время.
"Они позволили нам войти и находиться с ними, пока они удерживают периметр авиабазы, где рано утром вертолеты высадили войска, чтобы установить "воздушный мост" и позволить прибыть большему количеству [российских] войск", — рассказал журналист с места событий.
Он добавил, что российские военные носят нарукавные повязки оранжевого и черного цветов — опознавательный знак, показывающий принадлежность к войскам РФ.
Опрошенный Ченсом командир оккупационного подразделения заявил, что российские военные ожидают контратаки ВСУ.