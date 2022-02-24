Минреинтеграции опубликовало список телефонов горячих линий, сообщает UBR.

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий собрали телефоны служб гражданской защиты и профильных общественных организаци.

Появился перечень телефонов горячих линий служб гражданской защиты и профильных общественных организаций. Его опубликовало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, если граждане нуждаются в какой-либо помощи или разъяснении, предоставлены номера горячих линий служб гражданской защиты:

Луганская область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецкая область – 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харьковская область – 057-700-30-90.

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Вместе с тем, ведомство опубликовало контакты неправительственных организаций, которые могут помочь гражданам Украины, перемещающимся с временно оккупированных территорий:

"Восток SOS" – 068-220-43037, 095-397-98-48, 093-923-14-86;

"Донбасс SOS" – 080-030-91-10;

"Право на защиту", горячая линия для помощи ВПЛ - 099-507-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;

Гуманитарная миссия "Пролисок" – 093-202-22-32;

"Датский совет по вопросам беженцев", контактный центр безвозмездной правовой помощи – 080-021-31-03;

Красный крест в Украине, помощь ВПЛ: Луганская обл. – 050-267-43-57; Донецкая обл. – 050-450-69-90, 062-646-03-33.

Отмечается, что работает круглосуточная горячая линия Министерства реинтеграции по кризисным вопросам – 044-355-14-78.

"По этому номеру вы можете круглосуточно связаться с дежурным Минреинтеграции, который будет консультировать по вопросам помощи внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий или планируют это сделать. Также по этому номеру телефона граждане смогут получить актуальную проверенную информацию о ситуации в Украине" , – уточняют в сообщении.

Также в Минреинтеграции опубликовали актуальные номера телефонов в случае возникновения террористической угрозы, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности: