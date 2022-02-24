Четыре станции киевского метро стали бомбоубежищами

Четыре станции киевского метро начали работать в режиме укрытия. В городе огласили о воздушной угрозе, сообщает Новое время.

Четыре станции метро Киева работают исключительно в качестве укрытия. Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! Эти четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открытые для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги. Это станции: Академгородок, Нивки, Святошино и Житомирская», — пишет Кличко.