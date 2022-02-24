Штаб ООС сообщил об упорных боях под Старобельском
Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к городу Старобельск в Луганской области. Об этом, ссылаясь на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 24 февраля, пишет Константин Катышев, Корреспондент.
Военные отмечают, что прямо сейчас идет бой, и ситуация напряженная.
Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам.
"По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР", – говорится в сообщении.