В Киеве вводят комендантский час

В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.