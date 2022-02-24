В Киеве вводят комендантский час
В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.
"При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме. Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — заявил он.