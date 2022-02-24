Санкции ЕС против России введут в течение 24 часов - Кулеба

Евросоюз введет новые болезненные санкции против России за полномасштабное нападение на Украину в течение следующих 24 часов, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеообращения.

"Я поговорил с Жозепом Боррелем, главой европейской дипломатии, он заверил меня на мой призыв, что новые мощные болезненные санкции ЕС против России будут введены в течение следующих 24 часов. Мы должны бороться, мы должны держаться. Никто, это правда, не будет воевать за нас. Мы сами способны это делать, но нам будут в этом помогать. Также в ближайшее время будут объявлены санкции США, и через пару часов у меня запланирован разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном" , — сказал он.

Министр отметил, что уже почти 50 стран «абсолютно четко обвинили РФ в агрессии, и это количество будет расти».

Он сообщил, что сейчас находится на пути в Украину из США.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания ответит России за вторжение в Украину «массивным пакетом санкций», которые «подорвут российскую экономику».

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сообщила, что санкции жестко ограничат доступ РФ к рынкам капитала и к важнейшим технологиям.

Санкции Евросоюза против России затронут военную, экономическую и энергетическую сферу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.