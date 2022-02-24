Латвия прекращает выдавать россиянам визы

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Рига прекращает выдачу виз россиянам и отзывает посла в России, сообщает Новое время.

"Из-за агрессии России против Украины я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также остановить выдачу латвийских виз гражданам РФ, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями" , — написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров разорвать дипломатические отношения с Россией.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР».

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника. Во многих городах есть жертвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения в Украине. Украина также разорвала дипломатические отношения с Россией.