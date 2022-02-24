В МВФ заявили о готовности поддержать Украину

МВФ оценивает последствия и будет готов оказать поддержку Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева написала в Twitter.

"Я глубоко обеспокоена происходящим в Украине, в первую очередь, влиянием на невинных людей. Это создает значительный экономический риск для региона и мира. Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов в случае необходимости" , — написала Кристалина Георгиева.

Напомним, миссия МВФ должна была начать обсуждение второго пересмотра программы stand-by для Украины.